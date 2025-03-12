СК: в Калининграде на стройплощадке на Острове погиб 48-летний рабочий

СК: в Калининграде на стройплощадке на Острове погиб 48-летний рабочий
Фото пресс-службы регионального СК
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В Калининграде по факту гибели рабочего на строительном объекте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По предварительным данным, днем в понедельник, 10 марта, на одном из строительных объектов на острове Октябрьский в Калининграде рабочий-отделочник субподрядной организации упал в шахту лифта с высоты 8-го этажа. От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте.

Следователем регионального СК произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.


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