Полицейского из Зеленоградского района ждет суд за попытку получить взятку

В Зеленоградский районный суд поступило уголовное дело в отношении сотрудника уголовного розыска, который хотел получить взятку в размере 100 тысяч рублей. Заседание назначено на 20 марта. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Установлено, что 30 сентября 2024 года оперуполномоченный отделения уголовного розыска Б. совместно с участковым прибыли в поселок Холмогоровка по сообщению от гражданина С. о том, что он конфликтует со своей женой Д. В действиях С. усматривались признаки мелкого хулиганства, поэтому его на служебном авто доставили в дежурную часть. При этом в пути мужчина не оказывал никакого сопротивления. Однако, когда его супруга привезла паспорт мужа в дежурную часть, в фойе ее встретил Б. и сообщил, что её супруг применил к нему насилие и за это будет привлечен к уголовной ответственности. Чтобы этого избежать, правоохранитель предложил передать ему 100 тысяч рублей, заверив, что тогда он не будет составлять рапорт о преступлении. Женщина ответила, что ей необходимо обдумать предложение, а сама обратилась в правоохранительные органы.

После этого Б. стал звонить ей и требовать деньги. 2 октября 2024 года Д. под контролем сотрудников полиции приехала на работу, куда также прибыл обвиняемый Б. для получения взятки. Однако он побоялся лично встречаться с Д. и стал ходить по близлежащим дворам. Заметив в поселке служебные автомобили, Б. решил не контактировать с женщиной, а написал ей сообщения с различными способами передачи денег. Поскольку договориться не получилось, он уехал. Но приехав позже к ее дому, увидел Д. вместе со знакомыми ему сотрудниками полиции и понял, что о его намерениях стало известно.

Действия обвиняемого Б. следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК РФ — приготовление к получению должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за бездействие в пользу представляемого взяткодателем лица, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица.