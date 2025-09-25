Экс-сотрудник зеленоградской полиции получил срок и 500 тысяч штрафа за коррупцию

Все новости по теме: Коррупция

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОМВД России по Зеленоградскому району. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК РФ (приготовление к получению вятки). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Преступление выявлено и задокументировано в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ОРЧ СБ УМВД России по Калининградской области.

Следствием и судом установлено, что 30 сентября 2024 года полицейский прибыл в поселок Холмогоровка по сообщению о конфликте между супругами. Для привлечения к административной ответственности мужчина был доставлен в отдел полиции. При этом оперуполномоченный сообщил супруге задержанного, что того якобы ожидает уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти. В обмен на несоставление протокола полицейский запросил взятку в размере 100 тыс. рублей. Женщина согласилась заплатить правоохранителю, но сообщила о его противоправном предложении в отдел собственной безопасности УМВД.

2 октября 2024 года полицейский приехал за деньгами к дому, где проживают супруги, однако заметил «безопасников» и предпринял попытку скрыться.

Зеленоградский районный суд приговорил экс-полицейского к двум годам колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей, с лишением специального звания «лейтенант полиции» и права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

