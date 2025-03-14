СК: 17-летнего калининградца, стрелявшего в ровесников из «пневмата», ждет суд

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, вечером 3 января 2025 года возле кафе по улице Сержанта Колоскова несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений выстрелил несколько раз из пневматического пистолета в трех подростков 14, 16 и 17 лет. В результате пострадавшим были причинены незначительные повреждения.

Вину в инкриминируемом преступлении молодой человек признал в полном объеме. Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


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