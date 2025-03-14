В ДТП в Ленинградском районе пострадала несовершеннолетняя

В Ленинградском районе утром 13 марта произошло ДТП, в результате которого пострадала 17-летняя девушка. Об этом сообщают в официальном канале Госавтоинспекции Калининградской области.

На улице Согласия 34-летний водитель автомобиля «Киа» допустила наезд на пешехода, которая пересекала проезжую часть по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора. Девушка переходила дорогу слева направоотносительно движения автомобиля.

В результате ДТП девушку госпитализировали.





Фото: Госавтоинспекция Калининградской области