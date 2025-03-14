Калининградка потеряла 1,6 млн, «продлив сим-карту» по указанию мошенников

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23-летняя жительница Калининграда стала жертвой мошенников и потеряла более 1,6 млн руб. Аферисты действовали по схемам «продление сим-карты» и «безопасный счёт». Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

В дневное время девушке позвонили «операторы сотовой связи» и сообщили об истечении срока действия её сим-карты. Для продления они попросили указать код из смс-сообщения, который в эту минуту отправили жертве на мобильный телефон. Она продиктовала данные, тем самым предоставив незнакомцам доступ к порталу государственных услуг. Во время следующего звонка потерпевшей сообщили, что мошенники оформили на неё кредит. Теперь ей необходимо было пойти в банк и перевести имеющиеся накопления на один счёт. Девушка выполнила указания и перевела деньги на «безопасный» счет. Уточняется, что потерпевшая потеряла не только личные сбережения, но и кредитные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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