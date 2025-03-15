Студентка из Калининграда перевела мошенникам почти 2,5 млн со счетов родителей

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20-летняя калининградка перевела мошенникам около 2,5 миллионов рублей со счетов родителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД. 

В дежурную часть с заявлением о мошенничестве обратилась студентка одного из вузов. Полицейские установили, что на телефон ее матери поступил звонок, на который ответила сама девушка. Звонивший представился сотрудником службы финансового мониторинга и сообщил студентке, что на имя ее мамы пытаются оформить кредит. Далее поступали звонки от силовиков, уведомивших, что мошенники получили доступ к банковскому счету ее родителей и пытаются перевести все сбережения для поддержи иностранного государства. Напуганной калининградке предложили спасти сбережения и перевести деньги на «безопасный» счет. Она выполнила все указания мошенников и перевела 2 473 000 рублей на указанные банковские реквизиты. Когда она поняла, что стала жертвой аферистов, обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция в очередной раз призывает граждан бережно относиться к персональным данным. «Сотрудники операторов связи, банка и правоохранительных органов никогда не запрашивают по телефону конфиденциальную информацию (банковские реквизиты, пароли и защитный код) и не требуют проведения каких-либо финансовых операций», — напоминают в УМВД.

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