ГИБДД: в Калининграде пьяный водитель «БМВ» без прав спровоцировал тройное ДТП (видео)

В пятницу, 14 марта, нетрезвый водитель спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

На ул. Гайдара лишенный прав 29-летний водитель «БМВ», находясь в состоянии опьянения, выбрал небезопасную дистанцию и допустил столкновение со следующим впереди автомобилем «Сузуки». От удара авто отбросило на «Форд» и дорожное ограждение слева. В результате ДТП автомобили получили технические повреждения, пострадавших нет.

«В действиях водителя автомобиля марки БМВ усматриваются признаки состава преступления (ст. 264.1 УК РФ), также в отношении него были составлены административные материалы по ч.1 ст.19.3, ч.2 ст.12.7, ст.12.33 и по ч.1 ст.12.15 КоАП РФ», — уточнили в ГИБДД.

Видео пресс-службы ГИБДД