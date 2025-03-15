ГИБДД: в Калининграде пьяный водитель «БМВ» без прав спровоцировал тройное ДТП (видео)

Все новости по теме: ДТП

В пятницу, 14 марта, нетрезвый водитель спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

На ул. Гайдара лишенный прав 29-летний водитель «БМВ», находясь в состоянии опьянения, выбрал небезопасную дистанцию и допустил столкновение со следующим впереди автомобилем «Сузуки». От удара авто отбросило на «Форд» и дорожное ограждение слева. В результате ДТП автомобили получили технические повреждения, пострадавших нет.

«В действиях водителя автомобиля марки БМВ усматриваются признаки состава преступления (ст. 264.1 УК РФ), также в отношении него были составлены административные материалы по ч.1 ст.19.3, ч.2 ст.12.7, ст.12.33 и по ч.1 ст.12.15 КоАП РФ», — уточнили в ГИБДД.



Видео пресс-службы ГИБДД

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter