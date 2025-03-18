Пенсионерка из Немана лишилась 1,5 млн рублей под предлогом замены счётчика

60-летняя жительница Немана потеряла около полутора миллионов рублей, поверив мошенникам. В полицию женщину привёз зять, от которого она и узнала, что стала жертвой аферистов, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Пенсионерке позвонил якобы сотрудник энергетической компании и заявил, что требуется заменить счётчик. Для этого необходимо было установить на телефон приложение и ввести свои личные данные, что потерпевшая и сделала.

Женщина называла собеседнику все коды, которые приходили на её мобильный. Когда у неё попросили назвать цифры из сообщения для входа на портал государственных услуг, она заподозрила неладное и прекратила разговор.

Спустя некоторое время в мессенджере по видеосвязи ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Мужчина сообщил, что мошенники получили доступ к её банковскому счёту, оформили на её имя кредит в размере одного миллиона рублей и собираются перевести эти денежные средства для поддержки иностранного государства.

Пенсионерка зашла в мобильное приложение и увидела, что на её счету действительно появилась крупная сумма денег. Собеседник убедил её в том, что их срочно нужно отправить на «безопасный» счёт, чтобы потом ими же закрыть кредит, который был оформлен мошенниками на её имя. Женщина выполнила все инструкции.

Помимо этого, в ходе разговора с мошенниками она сообщила им, что у неё есть личные сбережения в размере 450 тысяч рублей. Звонивший посоветовал перевести эти деньги на всё тот же «безопасный» счёт якобы для их сохранности и сообщил, что данный счёт будто бы находится под охраной правоохранительных органов. Поверив мошенникам, женщина собрала имеющиеся купюры и через банкомат перевела все денежные средства на указанный счёт.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Никогда не следуйте инструкциям, полученным по телефону, когда речь заходит о деньгах, в том числе о снятии и переводе денежных средств, установке каких-либо приложений на мобильный телефон. Обязательно перепроверяйте полученную информацию», — напомнили в полиции.