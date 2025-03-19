В Калининграде на ул. Озерной на переходе сбили 9-летнюю девочку

В Калининграде на ул. Озерной на переходе сбили 9-летнюю девочку
Фото пресс-службы ГИБДД
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В среду, 19 марта, в Калининграде произошло ДТП, в результате которого пострадал 9-летний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 13:35 на улице Озерной, 30. Водитель 1941 года рождения, управляя автомобилем «Форд», допустил наезд на 9-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи была направлена в медицинское учреждение.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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