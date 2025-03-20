Пенсионерке из Светлого вернули похищенные мошенниками деньги

По иску прокурора города Светлого суд взыскал в пользу пенсионерки денежные средства, похищенные в результате телефонного мошенничества. О этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Установлено, что в феврале 2024 года неизвестные, представившись сотрудниками Росфинмониторинга, убедили 63-летнюю жительницу города Светлого перевести денежные средства на подконтрольный им счёт, принадлежащий жителю Новосибирской области», — говорится в сообщении.

Прокурор города по результатам проверки обратился в Карасукский районный суд Новосибирской области с иском о взыскании неосновательного обогащения с владельца счёта, на который были перечислены денежные средства.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме. В пользу пенсионерки взыскали 153,5 тыс. рублей.