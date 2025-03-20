СК: калининградцу предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве

Жителю областного центра предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведённых УФСБ области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый выступил в качестве посредника при передаче взятки должностным лицам одного из учебных заведений Калининграда взамен на беспрепятственный прием на обучение несовершеннолетнего сына взяткодателя. Сумма незаконного денежного вознаграждения, по данным следствия, составила 250 000 руб.

В настоящее время фигурант задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства обвиняемого проведён обыск, в ходе которого изъяты предметы и документы имеющие, значение для доказывания, поддельные дипломы и штампы различных организаций.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательной базы и установление иных возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемого.

как утверждают источники Нового Калининграда, обвиняемый — экс-председатель Общественного совета при Заксобрании Юрий Корольчук.