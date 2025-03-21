В Светлогорске 39-летний разнорабочий получил травмы, упав с высоты на стройке (фото)

В Светлогорске следователи регионального управления СК выясняют обстоятельства травмирования рабочего на строительном объекте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

20 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в городе Светлогорске на улице Тельмана с высоты второго этажа строящегося многоквартирного жилого дома упал разнорабочий. С травмами 39-летний мужчина был госпитализирован.

Следователем произведён осмотр места происшествия, изъята необходимая техническая и иная документация. В рамках проверки выполняется комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.