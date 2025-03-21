В Гурьевске вынесен приговор нетрезвой автомобилистке, сбившей ребенка на переходе

Гурьевский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летней автомобилистки, в состоянии алкогольного опьянения сбившей на пешеходном переходе ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что днем 20 сентября 2024 года женщина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбила на нерегулируемом пешеходном переходе спешившегося с велосипеда 8-летнего мальчика. ДТП произошло на восьмом километре автодороги «Калининград-Мамоново». В результате малолетний ребенок получил различные травмы, которые относятся к тяжким.

В судебном заседании автомобилистка вину в предъявленном обвинении признала, в содеянном раскаялась и пояснила, что в тот день возвращалась с работы, машиной управляла в состоянии опьянения, отвлеклась на телефон.

Действия подсудимой суд квалифицировал по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом в состоянии опьянения. Приговором Гурьевского районного суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд взыскал с осужденной в пользу пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.