В ДТП на ул. Макаренко пострадал несовершеннолетний (видео)

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В воскресенье, 23 марта, в ДТП на ул. Макаренко в Калининграде пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«По оперативной информации сегодня, 23.03.2025, в 18:17 в Калининграде на улице Макаренко, дом 1, водитель легкового автомобиля допустил наезд на 13-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний, направлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Видео пресс-службы регионального управления ГАИ

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