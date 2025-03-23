В ДТП на ул. Макаренко пострадал несовершеннолетний (видео)

В воскресенье, 23 марта, в ДТП на ул. Макаренко в Калининграде пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«По оперативной информации сегодня, 23.03.2025, в 18:17 в Калининграде на улице Макаренко, дом 1, водитель легкового автомобиля допустил наезд на 13-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний, направлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Видео пресс-службы регионального управления ГАИ