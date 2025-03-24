Двух сотрудников миграционной службы уличили в организации незаконной миграции

В Калининградской области возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции («а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Фигурантами уголовного дела являются два сотрудника отделения по противодействию незаконной миграции ОВМ ОМВД России «Гурьевский» и 46-летний гражданин иностранного государства. Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ и ОРЧ СБ областного управления МВД. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 26 февраля 2025 года гражданин иностранного государства, выступающий в качестве посредника, получил денежные средства от своего соотечественника, длительное время находившегося на территории России нелегально. Половину полученной суммы фигурант оставил себе, а вторую часть 4 марта 2025 года передал старшему инспектору отделения по противодействию незаконной миграции ОВМ ОМВД России «Гурьевский». Взамен на незаконное денежное вознаграждение фигурант совместно со своим коллегой изготовил документы, дающие возможность иностранному гражданину беспрепятственно выехать за пределы РФ без привлечения к административной ответственности.

В настоящее время оба сотрудника отделения по противодействию незаконной миграции задержаны, допрошены в качестве подозреваемых. Старшему инспектору предъявлено обвинение и по ходатайству следствия Ленинградским районным судом города Калининграда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие также ходатайствовало перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго сотрудника миграционной службы. Посреднику, с учетом признательных показаний и активного способствования в раскрытии преступления, следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По уголовному делу продолжается выполнение полномасштабного объема следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательной базы и выявление иных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.