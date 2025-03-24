В ДТП на Аллее Смелых пострадал 12-летний пешеход (видео)

В районе дома № 35 на улице Аллея Смелых в Калининграде произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«По оперативной информации сегодня, 24.03.2025, в 17:35 в Калининграде на улице Аллея Смелых, дом 35, водитель легкового автомобиля допустил наезд на 12-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу. Несовершеннолетняя направлена в медицинское учреждение для обследования», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Видео: ГКУ КО «Безопасный город»