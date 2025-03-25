В Калининграде горел барк «Седов» (видео)

Калининградские пожарные ликвидировали возгорание на судне «Седов». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

«От оператора „Системы-112“ поступило сообщение о том, что на барке „Седов“, пришвартованном в Калининградском рыбном порту, произошло возгорание в каюте, расположенной на нижней палубе. Сотрудники МЧС России экстренно прибыли на место происшествия и локализовали открытое горение на общей площади 8 квадратных метров. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Видео: пресс-служба МЧС Калининградской области