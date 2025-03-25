На ул. Пролетарской в Калининграде сбили 12-летнего самокатчика (видео)

На ул. Пролетарской в Калининграде произошло ДТП с участием 12-летнего водителя электросамоката. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«23 марта 2025 года в 16 часов 40 минут на улице Пролетарской, 31 в городе Калининграде 39-летний водитель автомобиля марки „Шкода“ при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу электросамокату под управлением 12-летнего водителя, который пересекал проезжую часть по линии тротуара слева направо по ходу движения автомобиля», — говорится в сообщении. В результате ДТП водитель СИМ получил телесные повреждения.





Видео: пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции