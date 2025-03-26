В зоне СВО за три дня погибли четыре представителя российских СМИ

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С начала недели в зоне СВО погибли четыре представителя российских СМИ, еще двое ранены. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, в понедельник стало известно о гибели журналиста Александра Федорчака, телеканал «Звезда» сообщил о гибели оператора Андрея Панова и водителя Александра Сиркели, информационное агентство ТАСС — о ранении журналиста Михаила Скуратова. Уточняется, что ВСУ нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами. В среду Первый канал сообщил о гибели своего корреспондента Анны Прокофьевой в Белгородской области и ранении оператора Дмитрия Волкова, которые подорвались на мине.

«Для киевского режима, конечно, журналисты стали целью, мишенью. На них просто объявлена охота. Это очевидно. Это не просто атака, которая нужна была допустим как и другие атаки, совершённые в эти дни в связи с контактами и переговорным процессом в Эр-Рияде, — это системная планомерная „работа“, которую осуществляет киевский режим по зачистке информационного пространства», — прокомментировала случившееся официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Российские дипломаты намерены поднять вопрос об «охоте» ВСУ на журналистов изданий РФ на ближайшем заседании по Украине в Совбезе ООН.


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