ГАИ: аварию, в которой пострадал подросток, спровоцировал пьяный водитель «БМВ» (видео)

ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал подросток, спровоцировал нетрезвый водитель «БМВ». Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, в 11:55, со стороны пос. Приозерье Славского района в направлении автодороги А-216 Неманского района водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем „БМВ“ в состоянии алкогольного опьянения (0,198 промилле), при проезде перекрестка неравнозначных дорог не выполнил требование дорожного знака 2.5 „Движение без остановки запрещено“ и допустил столкновение с автомобилем „Рено“ под управлением водителя, 1979 года рождения. В результате ДТП водитель „Рено“ и его пассажиры 1985 и 2010 года рождения с телесными повреждениями направлены в медицинские учреждения», — рассказали в ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.