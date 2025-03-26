СМИ: четыре американских военных пропали на учениях в Литве

После учений в литовском городе Пабраде пропали четыре американских военных и гусеничное транспортное средство, сообщает Sputnik.Lt. Вооруженных силах Литвы уточнили, что установлено возможное место происшествия и проводится поисково-спасательная операция.

«Как сообщает пресс-служба ВС Литвы, во вторник, 25 марта, в 16:45 поступило сообщение о том, что во время учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде пропали четыре американских солдата и гусеничное транспортное средство. Вчера к поискам были подключены литовские и иностранные военнослужащие, а также вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны госграницы», — пишет Sputnik.Lt.

Отмечается, что поисково-спасательная операция проводится под руководством Вооруженных сил Литвы с привлечением дополнительных ресурсов Департамента пожарной охраны и спасания и других учреждений.

Также издание приводит сообщения местных СМИ, которые со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что военные могли погибнуть.