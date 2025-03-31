В Литве нашли мертвыми трех американских военных, пропавших на прошлой неделе

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Трое американских солдат, пропавших на прошлой неделе, были найдены мертвыми в Литве в понедельник, 31 марта. Они находились на борту гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ), затонувшей на полигоне в Пабраде, сообщает «Спутник.lt». Поиски четвертого военного продолжаются. 

Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование гибели военных. Ранее в Минобороны Литвы сообщили, что операция по извлечению затонувшей в болотистой местности американской БРЭМ завершена. «Начато досудебное расследование для установления причин смерти», — сообщила журналистам в Сейме генеральный прокурор Нида Грунскене.

Болото, из которого вытащили затонувшую бронемашину армии США, не было отмечено на государственных картах, заявил глава Фонда восстановления и защиты водно-болотных угодий Нериюс Заблецкис. «На картах, имеющихся в распоряжении государственных учреждений, этот торфяник вообще не был обозначен. Охрана болот вызывает много вопросов, многие болота используются в сельском хозяйстве, поэтому предпринимаются попытки, я бы сказал, искусственно сократить площадь болот и утверждать, что их меньше», — сообщил Заблецкис в интервью литовским СМИ.

Напомним, гусеничная спасательная машина M88 Hercules с четырьмя американскими военными на борту пропала 25 марта во время учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

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