В Литве нашли мертвыми трех американских военных, пропавших на прошлой неделе

Трое американских солдат, пропавших на прошлой неделе, были найдены мертвыми в Литве в понедельник, 31 марта. Они находились на борту гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ), затонувшей на полигоне в Пабраде, сообщает «Спутник.lt». Поиски четвертого военного продолжаются.

Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование гибели военных. Ранее в Минобороны Литвы сообщили, что операция по извлечению затонувшей в болотистой местности американской БРЭМ завершена. «Начато досудебное расследование для установления причин смерти», — сообщила журналистам в Сейме генеральный прокурор Нида Грунскене.

Болото, из которого вытащили затонувшую бронемашину армии США, не было отмечено на государственных картах, заявил глава Фонда восстановления и защиты водно-болотных угодий Нериюс Заблецкис. «На картах, имеющихся в распоряжении государственных учреждений, этот торфяник вообще не был обозначен. Охрана болот вызывает много вопросов, многие болота используются в сельском хозяйстве, поэтому предпринимаются попытки, я бы сказал, искусственно сократить площадь болот и утверждать, что их меньше», — сообщил Заблецкис в интервью литовским СМИ.