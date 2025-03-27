Врач из Калининграда лишился 1,6 млн руб. и автомобиля, поверив мошенникам

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В Калининграде 61-летний врач продал автомобиль и перевёл мошенникам свыше 1,6 млн руб., из которых 500 тыс. были взяты в кредит. Аферисты действовали по схеме «безопасный счёт», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне неизвестные связались с потерпевшим в мессенджере. Сначала ему позвонили с незнакомого номера, представились сотрудниками силовых структур и под предлогом пресечения несанкционированного доступа к банковскому счету убедили о необходимости обезопасить свои денежные средства.

Следующий звонок поступил от лжесотрудника прокуратуры. Он предупредил мужчину, что мошенники завладели доступом к его аккаунту на портале «Госуслуг» и пытаются переоформить принадлежащий ему автомобиль на себя. Для отмены данной операции ему необходимо срочно продать машину и перевести все денежные средства на «безопасный счет». Мужчина поверил в эту легенду и выполнил все указания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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