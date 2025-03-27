Двое подростков пострадали в ДТП на Южном обходе Калининграда

На автодороге «Южный обход Калининграда» в четверг утром произошло ДТП, в результате которого пострадали двое подростков — 15 и 17 лет, а также 41-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, 27 марта в 10.20 по автодороге «Южный обход» от ул. Емельянова в направлении Московского пр-кта двигался автомобиль «Вольво» под управлением 42-летнего водителя. «Водитель совершил наезд на стоявший манипулятор, который ожидал эвакуатор из-за неисправности после ранее совершенного ДТП. Знак аварийной остановки был выставлен», — уточнили в пресс-службе.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба ГИБДД