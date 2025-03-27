В Калининграде украли часть экспозиции бронзового макета Кёнигсберга

34-летняя жительница Калининграда украла часть экспозиции бронзового макета Кёнигсберга, расположенного у Кафедрального собора. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть с заявлением о краже обратился местный житель, после чего в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленницы. Ей оказалась ранее судимая жительница областного центра. Полицейские обнаружили и изъяли похищенную часть экспозиции, которая будет возвращена владельцу в установленном законом порядке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. На время следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.