В Калининграде украли часть экспозиции бронзового макета Кёнигсберга

В Калининграде украли часть экспозиции бронзового макета Кёнигсберга
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

34-летняя жительница Калининграда украла часть экспозиции бронзового макета Кёнигсберга, расположенного у Кафедрального собора. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть с заявлением о краже обратился местный житель, после чего в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленницы. Ей оказалась ранее судимая жительница областного центра. Полицейские обнаружили и изъяли похищенную часть экспозиции, которая будет возвращена владельцу в установленном законом порядке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. На время следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter