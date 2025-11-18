Двух калининградцев ждет суд за кражу части макета Кёнигсберга (фото)

Двое жителей Калининграда предстанут перед судом по обвинению в краже фрагмента скульптуры на острове Канта. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что в марте 2025 года 53-летний мужчина и его 35-летняя сожительница, находясь на площади около Кафедрального собора на острове Канта, обнаружили, что фрагмент бронзовой скульптурной композиции «Символы Кенигсберга 1930 год» не закреплен. Они похитили его, спрятав под одежду. Далее сожители сдали похищенную часть скульптуры в пункт приема металлолома. В результате этого ГАУ КО «Кафедральный собор» причинен ущерб на сумму 46,6 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Калининградцы обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Обвиняемые полностью признали вину в совершении преступления, сотрудники полиции изъяли похищенное. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

