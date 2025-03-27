В Египте затонул батискаф с российскими туристами

В египетском курорте Хургада 27 марта около 10:00 в километре от берега произошла авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице. Помимо членов экипажа, на борту находились 45 российских туристов, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщает генконсульство России в Хургаде в своём телеграм-канале.

Уточняется, что батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Туристы прибыли от компании «Библио Глобус» (принимающая туркомпания в Египте — «ALS Tour»).

По предварительным данным, большая часть находившихся на борту туристов спасена и доставлена в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений. «Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется», — пишет генконсульство.