СМИ: число погибших россиян из-за аварии с батискафом возросло до пяти

Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в результате аварии прогулочного батискафа у берегов Хургады в Красном море. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на генерального консула РФ в Хургаде Виктора Воропаева.

«Судьба восьми человек пока неизвестна», — рассказал Воропаев. По его словам, российские дипломаты находятся на пирсе и контролируют ситуацию. Генконсул также уточнил, что батискаф еще не извлекли на поверхность воды. Пассажиров, которые находились внутри него в момент аварии, с глубины эвакуировали, сообщает «Коммерсант». 38 россиян были спасены. 24 из них развезли по отелям, остальные 14 госпитализированы.

По данным АТОР, сейчас все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады отменены.