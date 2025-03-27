СМИ: число погибших россиян из-за аварии с батискафом возросло до пяти

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Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в результате аварии прогулочного батискафа у берегов Хургады в Красном море. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на генерального консула РФ в Хургаде Виктора Воропаева.

«Судьба восьми человек пока неизвестна», — рассказал Воропаев. По его словам, российские дипломаты находятся на пирсе и контролируют ситуацию. Генконсул также уточнил, что батискаф еще не извлекли на поверхность воды. Пассажиров, которые находились внутри него в момент аварии, с глубины эвакуировали, сообщает «Коммерсант». 38 россиян были спасены. 24 из них развезли по отелям, остальные 14 госпитализированы.

По данным АТОР, сейчас все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады отменены.

Ранее сообщалось, что 27 марта около 10:00 в километре от берега произошла авария прогулочного батискафа «Синдбад», осуществляющего регулярные подводные экскурсии с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа, на борту находились 45 российских туристов, в том числе несовершеннолетние. Причина аварии неизвестна.

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