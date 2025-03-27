В Калининграде на Моспроспекте перевернулся грузовик, движение ограничено (видео)

В четверг вечером на перекрестке с круговым движением в районе «Школы милиции» перевернулся грузовик. Движение ограничено, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

«По оперативной информации, 27 марта в 16:25, в Калининграде в районе дома № 6 по Московскому проспекту водитель грузового автомобиля допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе.

На месте ДТП движение транспорта ограничено. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасный проезд транспорта по одной полосе. Госавтоинспекция рекомендует учитывать данную информацию и выбирать альтернативные пути следования.

Видео: Госавтоинспекция