Строитель из Гурьевска лишился 7 млн руб. в надежде заработать на «бирже»

41-летний строитель из Гурьевска стал жертвой мошенников и потерял почти 7 млн руб., пытаясь заработать на «бирже». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С мужчиной в мессенджере связался неизвестный, представился брокером инвестиционной компании и предложил помощь в получении дополнительного заработка на бирже. Потерпевший заинтересовался «легкими деньгами». Он перевел все личные сбережения, а также часть взятых в кредит денежных средств в криптовалюту.

По рекомендации лжеброкера мужчина отправил почти 7 млн руб. на счет инвестиционной платформы. После внесения денежных средств связь с аферистом прекратилась. Сбережения вернуть не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».