Пенсионерка перевела мошенникам полмиллиона рублей, продав всё золото

Калининградка заложила все золотые украшения и перевела 505 тыс. рублей мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в своем телеграм-канале.

Полицейские установили, что мошенники связались с 66-тилетней потерпевшей через мессенджер и представились сотрудниками финансового мониторинга. Аферисты убедили её перевести все средства на «безопасный» счет для сохранности. Далее калининградке поступил звонок якобы от сотрудников силовых структур.

Мошенники сообщили, что с ее счета пытались отправить средства в поддержку иностранного государства. Злоумышленники угрожали женщине уголовным делом и обыском в ее квартире. Чтобы этого избежать, пенсионерке нужно было заложить все свои золотые украшения в ломбард и перевести денежные средства на указанный ими «безопасный» счет.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“» — уточнили в пресс-службе.