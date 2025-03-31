Пенсионерка перевела мошенникам полмиллиона рублей, продав всё золото

Пенсионерка перевела мошенникам полмиллиона рублей, продав всё золото
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Криминал

Калининградка заложила все золотые украшения и перевела 505 тыс. рублей мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в своем телеграм-канале.

Полицейские установили, что мошенники связались с 66-тилетней потерпевшей через мессенджер и представились сотрудниками финансового мониторинга. Аферисты убедили её перевести все средства на «безопасный» счет для сохранности. Далее калининградке поступил звонок якобы от сотрудников силовых структур.

Мошенники сообщили, что с ее счета пытались отправить средства в поддержку иностранного государства. Злоумышленники угрожали женщине уголовным делом и обыском в ее квартире. Чтобы этого избежать, пенсионерке нужно было заложить все свои золотые украшения в ломбард и перевести денежные средства на указанный ими «безопасный» счет.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“» — уточнили в пресс-службе.

В начале марта региональное УМВД России сообщило, что общий ущерб жителям Калининградской области от мошенников в 2024 году составил более 1,5 млрд рублей. Самым распространённым видом дистанционного мошенничества является перевод денежных средств на так называемый «безопасный счёт». Среди других частых способов обмана граждан находятся переводы средств злоумышленникам через биржи и инвестиции, а также получение доступа к сервису «Госуслуги» гражданина под предлогом замены сим-карт.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter