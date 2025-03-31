Прокуратура: житель Гвардейска повредил захоронения участников СВО, возбуждено дело

Все новости по теме: Вандализм

По требованию прокурора Гвардейского района возбуждено уголовное дело о повреждении воинских захоронений. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Установлено, что на городском кладбище города Гвардейска вблизи мемориала Победы и Памяти повреждены два захоронения участников специальной военной операции, в том числе надгробный камень, плитка и ограждение. В ходе проверки установлена причастность к совершению деяния жителя Гвардейска, который сложил на захоронения искусственные цветы и поджег», — уточнили в ведомстве.

Материалы проверки были направлены в следственный орган для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений), ход расследования которого находится на контроле прокуратуры.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter