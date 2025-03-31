Прокуратура: житель Гвардейска повредил захоронения участников СВО, возбуждено дело

По требованию прокурора Гвардейского района возбуждено уголовное дело о повреждении воинских захоронений. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Установлено, что на городском кладбище города Гвардейска вблизи мемориала Победы и Памяти повреждены два захоронения участников специальной военной операции, в том числе надгробный камень, плитка и ограждение. В ходе проверки установлена причастность к совершению деяния жителя Гвардейска, который сложил на захоронения искусственные цветы и поджег», — уточнили в ведомстве.

Материалы проверки были направлены в следственный орган для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений), ход расследования которого находится на контроле прокуратуры.