В центре Калининграда водитель на «БМВ» сбил выходившую из трамвая девушку

В понедельник вечером в центре Калининграда произошло ДТП, в результате которого пострадала девушка-пешеход. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась на ул. Черняховского в районе дома № 15. Автомобиль «БМВ» под управлением водителя 1988 года рождения сбил девушку 2007 года рождения, вышедшую из остановившегося трамвая. В результате посрадавшая с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.