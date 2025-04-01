В Калининграде под колесами грузового поезда погиб мужчина

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В Калининграде грузовой поезд насмерть сбил неизвестного мужчину, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте. Трагедия случилась в понедельник, 31 марта. Об этом «Новому Калининграду» рассказал начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин.

«Вчера в районе примерно 22 часов 13 минут машинист грузового поезда, двигавшегося на перегоне „Лесное-Новое — Западное-Новое“, был вынужден применить режим экстренного торможения из-за мужчины, который в неположенном месте переходил железную дорогу в непосредственной близости от движущегося поезда. К сожалению, наезда избежать не удалось. Мужчина погиб. Правоохранительные органы ведут расследование этого инцидента. По предварительным данным, сообщенным очевидцами, мужчина был нетрезв», — уточнил Першин.

Также он добавил, что документов при погибшем обнаружено не было. Его личность устанавливают следственные органы.

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