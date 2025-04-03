Продавец-кассир из Калининграда перевела мошенникам свыше 1,7 млн рублей

46-летняя женщина перевела мошенникам более 1,7 млн рублей, часть из которых была взята в кредит и в долг у друзей. Об этом сообщает УМВД России по Калининградской области в четверг, 3 апреля.



Калининградка рассказала, что в мессенджере ей позвонила неизвестная девушка, которая представилась специалистом сервиса для инвестиций на фондовом и валютном рынках. Злоумышленница сообщила женщине, что у той есть уникальная возможность заработать. Неизвестная рекомендовала скачать и установить на телефон программное обеспечение и зарегистрироваться на сайте, где необходимо открыть брокерский счёт. Для большей прибыли она посоветовала калининградке внести крупную денежную сумму.

Женщина переводила на счета деньги в течение нескольких дней. О том, что ее обманули, заявительница поняла после нескольких попыток вывести виртуальные деньги. Брокерский счёт оказался заблокирован, мошенница же придумывала новые причины для его пополнения.

Следователь ОМВД возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество».