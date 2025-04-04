Мошенники похитили 1,5 млн рублей у жителя Немана под предлогом замены счетчика

57-летний житель Немана стал очередной жертвой телефонных мошенников, лишившись более 1,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Неманцу позвонил «сотрудник энергетической компании» и сообщил, что требуется заменить счетчик. Чтобы это сделать, мужчине предложили установить приложение на телефон и ввести личные данные. Потерпевший выполнил все указания афериста, включая передачу кодов, которые приходили на его мобильный телефон. Вскоре после этого неманцу позвонил лжесотрудник правоохранительных органов, заявивший, что на его имя пытаются оформить кредит в размере 1,1миллиона рублей.

Зайдя в мобильное приложение, мужчина увидел, что на его счету появилась крупная сумма. Под давлением собеседника он снял и перевел деньги на «безопасный» счет. Кроме того, потерпевший сообщил, что у него есть 437 тысяч рублей личных сбережений, и по рекомендации аферистов перевел их на тот же счет. Вскоре потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился с заявлением в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители в очередной раз призывают жителей области: «Никогда не следуйте инструкциям, полученным по телефону, когда речь заходит о деньгах, в том числе о снятии и переводе денежных средств, установке каких-либо приложений на мобильный телефон. Обязательно перепроверяйте полученную информацию».