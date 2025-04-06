Штормовой ветер повалил в Калининграде не менее 13 деревьев

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За сутки 5 апреля штормовой ветер, порывы которого достигли, согласно данным сети метеостанций, 21 метра в секунду, повалил в Калининграде 13 деревьев. Такие показатели зафиксировала Единая дежурно-диспетчерская служба по состоянию на 20 часов.

В результате падения деревьев зафиксировано повреждение трёх автомобилей на ул.Соммера и Белгородской. Ещё две машины были повреждены на ул. Невского из-за падения двух конструкций фасада здания. На ул. Огарёва было выбито окно и повреждён козырёк здания. Упавшее дерево перекрыло вход в подъезд.

Нарушение движения пассажирского транспорта вызвало падение дерева на ул. Громовой. На перекрёстке Невского и Дадаева ветром сорвало крепление светофора, на ул. Гагарина — баннер.

Падения деревьев на проезжую часть, тротуар, придомовую территорию и провода уличного освещения были также зафиксированы на ул. Молодой Гвардии, Борзова, Новикова, Галицкого, Каштановой аллее, Белибейской, Тельмана, Булатова и Белгородской.

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