Четверых жителей региона подозревают в похищении человека (видео)

Четверых жителей региона подозревают в похищении человека (видео)
Скриншот видео пресс-службы регионального управления МВД России
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В ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда поступило заявление от девушки, которая сообщила, что несколько мужчин избили её знакомого, затем посадили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Предварительно установлено, что трое мужчин в возрасте 25 и 27 лет, а также 18-летняя девушка, вступив в предварительный преступный сговор, ночью 3 апреля похитили 25-летнего калининградца, предварительно избив его и против воли усадив в арендованный ими автомобиль. В течение двух суток они удерживали его на съёмной квартире в г. Калининграде, требуя под угрозой применения насилия, опасного для жизни, передать им 100 000 рублей и имущество», — говорится в сообщении.

Оперативники УУР УМВД России по Калининградской области совместно с сотрудниками УФСБ установили местонахождение удерживаемого, отследив маршрут передвижения злоумышленников. Подозреваемые были задержаны оперативниками при силовой поддержке Росгвардии.

Следственные органы по оперативной информации УФСБ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ (похищение человека).

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