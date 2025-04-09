Калининградец обвиняется в даче взятки в виде автомобиля сотруднику ФСБ

В суд поступило уголовное дело в отношении 45-летнего калининградца, который обвиняется в даче взятки в виде автомобиля сотруднику ФСБ. Об этом сообщает Калининградский областной суд.

По версии следствия, в декабре 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был уличен в противоправной деятельности. Желая избежать уголовной ответственности, он «передал сотруднику регионального УФСБ России расписку об обязательстве заключить с последним договор купли-продажи автомобиля марки „Ниссан Альмера“ 2017 года выпуска, паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации и ключи, то есть дал взятку в виде имущества». Отмечается, что рыночная стоимость автомобиля 12 декабря 2024 года составляла 695 800 рублей. Сотрудник УФСБ от получения взятки отказался.

Действия калининградца квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ как «дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия в крупном размере». Сейчас решается вопрос о принятии уголовного дела к производству суда и назначении его к судебному разбирательству.