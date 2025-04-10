В Ленинградском районе сбили 15-летнего самокатчика

В Калининграде в ДТП пострадал несовершеннолетний водитель электросамоката. Об этом сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.



По предварительным данным, днём 9 апреля на парковке на улице Гайдара автомобиль «Хендэ» под управлением 63-летнего водителя допустил столкновение с электросамокатом «MI-M265S», на котором передвигался подросток. Самокат следовал справа налево относительно движения автомобиля.

В результате столкновения самокатчик получил телесные повреждения. Нарушением, повлекшим возникновение ДТП, стало нарушение правил расположения ТС на проезжей части.