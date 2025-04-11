СК: глава администрации Зеленоградского округа Кошевой предстанет перед судом

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ» Сергея Кошевого и его знакомого. Кошевой обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Кроме того, ему и его знакомому следствием инкриминировано мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в 2016 году Кошевой подписал заведомо для него незаконное разрешение на ввод в эксплуатацию фактически недостроенного объекта по улице Приморской в Зеленоградске, обеспечив знакомому предпринимателю и его дочери право на выкуп земельного участка под ним по льготной цене. На основании этого разрешения правообладатели оформили в собственность недостроенный объект и приобрели участок площадью 108 тыс. кв. м за 34 млн рублей при его рыночной стоимости в размере более 247 млн рублей, причинив ущерб муниципальному образованию.

Помимо этого, глава муниципалитета, его сын и знакомый им руководитель коммерческой организации в 2016 году незаконно приобрели право собственности на земельный участок в поселке Каменка Зеленоградского района по заниженной стоимости. Впоследствии из данного участка было образовано 25 участков, которые через третьих лиц, не осведомленных о действиях злоумышленников, были проданы за 10,5 млн рублей.

«Следствием по уголовному делу проделан полномасштабный объем работы, собрана убедительная доказательная база в полном объеме изобличающая фигурантов в содеянном. В настоящее время сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении других фигурантов выделено в отдельное производство», — отметили в СК.

Ситуацию «Новому Калининграду» прокомментировал адвокат главы администрации Зеленоградска Сергей Баранов. «Уголовное преследование Сергея Кошевого осуществляется уже на протяжении 8 лет, за это время неоднократно отменялись постановления о возбуждении уголовного дела, расследование дела приостанавливалось и потом каким-то чудесным образом по воле неизвестных нам лиц возобновлялось, но никаких доказательств виновного поведения Сергея Андреевича не собрано, — сказал он. — Те обстоятельства, которые вменяются моему клиенту, уже были предметом оценки различных судебных инстанций, вплоть до Верховного Суда РФ, которые в своих решениях пришли к однозначному выводу, что Сергей Кошевой как глава администрации действовал в соответствии с законом и никак не нарушил прав муниципального образования или неопределенного круга лиц. Фактически с помощью уголовного преследования СК РФ пытается преодолеть вступившие в законную силу судебные акты. Мне кажется, что делается это не просто так, а в интересах неких лиц, которые завидуют тому, что Сергей Кошевой превратил депрессивный муниципальный район в лучший федеральный курорт. Наша позиция полностью оправдательная».