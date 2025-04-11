Башкирова: губернатор в курсе об уголовном деле против главы администрации округа

Башкирова: губернатор в курсе об уголовном деле против главы администрации округа
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Муниципалитеты

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных знает о ситуации с уголовным делом на главу администрации Зеленоградского округа Сергея Кошевого и доверяет правоохранительным органам. Об этом «Новому Калининграду» рассказала пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова.

«Губернатор в курсе ситуации, конечно, ему доложили, как и обо всех других ситуациях в жизни Калининградской области. Губернатор полностью доверяет правоохранительным органам и системе, и суд, конечно, во всем разберется», — заявила Башкирова.

Руководитель регионального отделения «Единой России» Андрей Кропоткин рассказал, что членство Кошевого в партии приостановили ещё в 2022 году. Председатель Совета депутатов Зеленоградского округа Раиса Килинскене в разговоре с «Новым Калининградом» сообщила, что не в курсе об уголовном деле на главу администрации муниципалитета: «Я ничего ещё не знаю, и комментировать, когда я не в курсе, ничего не собираюсь».

В пятницу, 11 апреля, пресс-служба регионального СК сообщила, что завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации Зеленоградского округа Сергея Кошевого и его знакомого. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Кроме того, ему и его знакомому следствием инкриминировано мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело должно поступить в суд в ближайшее время. Адвокат Кошевого отметил, что оценки нескольких судебных инстанций были оправдательными, и, по его мнению, «СК РФ пытается преодолеть вступившие в законную силу судебные акты».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter