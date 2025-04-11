Башкирова: губернатор в курсе об уголовном деле против главы администрации округа

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных знает о ситуации с уголовным делом на главу администрации Зеленоградского округа Сергея Кошевого и доверяет правоохранительным органам. Об этом «Новому Калининграду» рассказала пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова.
«Губернатор в курсе ситуации, конечно, ему доложили, как и обо всех других ситуациях в жизни Калининградской области. Губернатор полностью доверяет правоохранительным органам и системе, и суд, конечно, во всем разберется», — заявила Башкирова.
Руководитель регионального отделения «Единой России» Андрей Кропоткин рассказал, что членство Кошевого в партии приостановили ещё в 2022 году. Председатель Совета депутатов Зеленоградского округа Раиса Килинскене в разговоре с «Новым Калининградом» сообщила, что не в курсе об уголовном деле на главу администрации муниципалитета: «Я ничего ещё не знаю, и комментировать, когда я не в курсе, ничего не собираюсь».В пятницу, 11 апреля, пресс-служба регионального СК сообщила, что завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации Зеленоградского округа Сергея Кошевого и его знакомого. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Кроме того, ему и его знакомому следствием инкриминировано мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело должно поступить в суд в ближайшее время. Адвокат Кошевого отметил, что оценки нескольких судебных инстанций были оправдательными, и, по его мнению, «СК РФ пытается преодолеть вступившие в законную силу судебные акты».