На ул. Киевской автомобиль сбил парня на электросамокате (видео)

В субботу, 12 апреля, в Калининграде произошло ДТП, в котором пострадал управлявший самокатом юноша. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 14:59 на ул. Киевской, 17. Автомобиль на проезжей части совершил столкновение с электросамокатом. В результате ДТП управлявший электросамокатом молодой человек 2004 г.р. с телесными повреждениями доставлен в медучреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.