В Калининграде столкновение велосипедиста и самокатчицы закончилось больницей (фото)

В Калининграде самокатчица и велосипедист не смогли поделить велодорожку на улице Красной. Так как управляющая электросамокатом девушка 1997 года рождения попала в больницу, ДТП попало в сводки ГИБДД.

По данным ведомства, столкновение произошло у дома № 104 в 23:05.

«В результате ДТП водитель электросамоката с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение, — говорится в релизе. — На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего».