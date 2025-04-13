В Калининграде столкновение велосипедиста и самокатчицы закончилось больницей (фото)

В Калининграде столкновение велосипедиста и самокатчицы закончилось больницей (фото)
Фото: пресс-служба УГИБДД по Калининградской области
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В Калининграде самокатчица и велосипедист не смогли поделить велодорожку на улице Красной. Так как управляющая электросамокатом девушка 1997 года рождения попала в больницу, ДТП попало в сводки ГИБДД.

По данным ведомства, столкновение произошло у дома № 104 в 23:05.

«В результате ДТП водитель электросамоката с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение, — говорится в релизе. — На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

Отметим, что в тот же день ДТП с электросамокатчиком произошло на улице Киевской. В результате молодой человек 2004 года рождения был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

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