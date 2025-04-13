В кафе «Тадж-Махал» в центре Калининграда произошёл пожар (фото)

В кафе «Тадж-Махал» в центре Калининграда произошёл пожар (фото)
Фото: пресс-служба МЧС по Калининградской области
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В калининградском кафе «Тадж-Махал», расположенном на площади Василевского, произошёл пожар. О возгорании вечером в субботу, 12 апреля, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

«В цокольном этаже кафе „Тадж-Махал“ произошло возгорание жировых отложений в вытяжке и вентиляционной трубе на площади 4 квадратных метров, в помещении оплавились потолочные светильники, — сообщили в ведомстве. — Огнеборцы ликвидировали возгорание и эвакуировали 48 человек. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается».

Фото: пресс-служба МЧС по Калининградской области

Всего в ликвидации пожара, как уточняется, принимали участие 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Представители кафе пояснили «Новому Калининграду», что пока заведение не работает.

«Да, горела вентиляционная труба, было задымление в самом ресторане, — пояснил сотрудник кафе. — Сейчас заменим трубы, поменяем фильтры и продолжим работу».

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