В Калининграде 11-летний школьник перевёл мошенникам 350 тыс. с карты матери

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11-летний школьник из Калининграда перевёл мошенникам 350 тыс. руб. с карты своей матери, чтобы избежать «штрафа» и «блокировки» игрового аккаунта. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мальчик получил сообщение в аккаунте о грозящих ему штрафе и блокировке. Чтобы избежать этой участи, ему предложили внести 100 тыс. руб. Он взял телефон матери и перевел денежные средства, после чего в качестве подтверждения оплаты прислал мошенникам фотографию экрана. Увидев оставшуюся на счету сумму, аферисты убедили ребенка в необходимости дальнейших денежных переводов. Выполняя инструкции злоумышленников, школьник перевел еще 247 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 «Мошенничество».

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