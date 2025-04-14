В Калининграде намерены судить женщину, ударившую свою собаку ножом

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Прокурор Московского района Калининграда утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы областного центра. Она обвиняется по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель). Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, женщина предстанет перед судом.

Установлено, что в ноябре 2024 года женщина нанесла своей собаке удар кухонным ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений животное погибло. Со слов женщины, ударить ножом собаку она решила из-за того, что она слишком громко лаяла.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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