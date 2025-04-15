В Гвардейском районе в ДТП пострадал 16-летний подросток на питбайке

В Гвардейском районе во вторник, 15 апреля, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя питбайка. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 13:45 на 12 км 600 м автодороги «Калининград – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман». 16-летний водитель питбайка на левом закруглении выехал на полосу встречного движения и опрокинулся. Как позже уточнили в ГАИ, подросток, управляя мотоциклом «Авенсис» оказался на встречке, не справившись с управлением, и там столкнулся с автомобилем «Ситрак». В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения. На месте сотрудниками Госавтоинспекции ему была оказана первая помощь. По прибытии скорой медицинской помощи пострадавшего доставили в Детскую областную больницу.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.