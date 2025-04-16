Источник: задержана экс-замминистра здравоохранения Берездовец

Экс-замминистра здравоохранения Калининградской области Наталия Берездовец задержана на 48 часов в рамках уголовного дела о мошенничестве в Городской детской поликлинике, сообщил «Новому Калининграду» собеседник, знакомый с ситуацией. Источник в правоохранительных структурах подтвердил информацию.

«Следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении Наталии Берездовец под стражу», — сообщил источник. Судебное заседание намечено провести в среду днём в Ленинградском районном суде. По данным собеседников «Нового Калининграда», речь идёт об уголовном деле по факту мошенничества в особо крупном размере, которое расследует второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ.

«Расследуется факт необоснованных выплат врачу-педиатру за работы, которые фактически не были выполнены, а также безосновательных выплат стимулирующих надбавок. Всего в период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2024 было выплачено, как полагает следствие, более 1 млн руб., — сообщили в суде. — 1 апреля 2025 года по подозрению в совершении данных преступлений была задержана Ф. (главврач ГДФ Виолетта Фролова — прим. «Нового Калининграда)». Постановлением Ленинградского районного суда по ходатайству следствия в отношении Виолетты Фроловой была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ей запрещено приближаться ближе 100 метров ко всем отделениям и административным корпусам ГБУЗ «Городская детская поликлиника», общаться со свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми по расследуемому уголовному делу и т.п.

Ранее «Новый Калининград» рассказывал, что сентябре 2024 года полиция проводила проверку в отношении заместителя министра здравоохранения Калининградской области Наталии Берездовец, которая параллельно занимала должность педиатра в Городской детской поликлинике. В правительстве утверждали, что Берездовец подрабатывала врачом в свободное от работы в министерстве время. При этом источники утверждали, что медсёстры и врачи поликлиники её на работе не видели, хотя зарплата врача замминистра выплачивалась.

Тогда же в пресс-службе правительства «Новому Калининграду» со ссылкой на службу по противодействию коррупции сообщили, что в 2020 году Наталия Берездовец, занимая пост замминистра здравоохранения, подавала уведомление о намерении занимать иную оплачиваемую должность врача-педиатра детской поликлиники. На заседании комиссии было принято решение рассмотреть этот вопрос дополнительно, чтобы исключить возможный конфликт интересов (поликлиника подчиняется министерству здравоохранения, замминистра могла иметь личную заинтересованность). При этом на повторном заседании комиссии было принято решение разрешить совместительство «в свободное от основной работы время» и при соблюдении законодательства. На уточняющий запрос «Нового Калининграда» о том, когда замминистра может совмещать работу, в минздраве сообщили, что в министерстве Наталия Берездовец работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Режим работы поликлиники — с 8.00 до 20.00 в будние дни, с 8.00 до 14.00 в субботу.

Позже Берездовец уволилась из минздрава. В настоящее время в министерстве здравоохранения информацию о нарушениях в Городской детской поликлинике не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.